وقال نيكولينكو - خلال إفادة صحفية "عبر الإنترنت" - إنه "فى يومى 7 و8 فبراير، سيقوم وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا بزيارة مشتركة إلى أوكرانيا، تشمل زيارة دونباس، وفى الأسبوع المقبل، سيجرى وزير الخارجية، دميترو كوليبا، محادثات فى كييف مع وزراء خارجية النمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا".
وذكّر بالزيارات الرسمية التى يقوم بها رؤساء وزراء بريطانيا وبولندا وهولندا إلى أوكرانيا اليوم، موضحًا أن الحكومة الأوكرانية تعمل باستمرار مع الشركاء الدوليين لمنع مزيد من "التصعيد الروسى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا : وزراء خارجية 5 دول أوروبية يزورون البلاد الأسبوع المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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