الجزائر تشارك فى أعمال مؤتمر رؤساء الدفاع لدول إفريقيا بروما

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، مشاركة اللواء محفوظ بن مداح قائد القوات البحرية، ممثلا عن الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائرى، فى أعمال مؤتمر رؤساء الدفاع الأفارقة 2022، الذى يجمع رؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا، والقيادة العسكرية الأمريكية فى أفريقيا "أفريكوم"، والذى انطلق اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى 4 فبراير الجارى بالعاصمة الإيطالية روما.





وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية -فى بيان- أن المؤتمر يرفع شعار "استثمار مشترك لمستقبل مشترك"، يهدف إلى الوقوف على التحديات الراهنة التى تواجهها القارة الإفريقية، إلى جانب تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق فى مواجهة التهديدات الأمنية. ويبحث المشاركون سبل اجتثاث الإرهاب، ومحاربة الجريمة العابرة للحدود بمختلف أشكالها، إضافة إلى محاور أخرى مترابطة تتعلق بالتحديات المناخية وعلاقتها بالفقر والمجاعة، وكذلك مواجهة أخطار التطرف والعنف.

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