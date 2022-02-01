نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع mohesr.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموازي 2022، كشفت عنها وزارة التربية والتعليم العالي عن الكشف لنتائج القبول الموازي 2022 والتي يتم الحصول عليها بطريقة مباشرة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص، حيث أن كان الطلاب والطالبات بالفترة الماضية يترقبون ظهور النتائج حتى تقوم الوزارة بالإعلان عنها في الفترة الأخيرة، والوزارة تشير إلا أن يتمكن الطالب من القيام بالاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول للموقع الخاص بموقع نتائجنا، حيث يوجد بهذا الموقع نتائج كافة الطلاب في شتى المحافظات، كما أنها أوضحت بأن الطالب يتمكن من التعرف على ذلك النتائج ونتعرف على الخطوات المتبعة والرابط الخاص بالاستعلام عن نتائج القبول الموازي.

نتائج القبول الموازي

تكثر عمليات البحث عن نتائج القبول الموازي 2022 بالعراق، حيث يرغب الكثير من الطلاب والطالبات اليوم للتعرف على ذلك النتائج التي تشير للقبول في الجامعات بها بطريقة رسمية، وقد أتاحت الوزارة إمكانية القيام بالاستعلام الطالب عن النتيجة من خلال الموقع الرسمي وقد قامت الوزارة بنشر ذلك النتائج من خلال موقعها الرسمي، كما أن النتائج متوفر في جميع المراحل التعليمية المختلفة بالعراق، ويستطيع أيضاً التعرف على الحد الأدنى للقبول في الجامعات المتنوعة والتي تنتشر بكافة أنحاء العراق عن طريق موقع الوزارة، حتى موعد بدء الدراسة بالجامعات بالعراق، على أن تبدأ بيوم 27 يناير المقبل، وسوف نتعرف على رابط وخطوات الحصول على نتائج القبول.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

يقوم الطلاب والطالبات بمهام البحث من أجل التعرف على النتائج المتعلقة بالقبول الموازي وتتمثل في الآتي:

يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم العالي.

يتم اختيار نتائج القبول الموازي 2022 من خلال قسم النتائج.

يتم إضافة الرقم الإمتحاني الخاص بالطالب.

يتم القيام بتحميل الملف الخاص بالنتيجة.

والبحث عن النتيجة الخاصة بك.

لتظهر على الفور امامكم النتائج بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني كما سبق لنا شرح خطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي تم الاعلان عنها بعدما تم التأكيد على قبول نحو 22 الف طالب وطالبة على مستوي جميع الجامعات العراقية بعد تحديد معدلات القبول الموازي وشروط القبول الموازي