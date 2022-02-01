أخبار اليمن : خبيرة تغذية تحذر من تناول 3 مشروبات

خبيرة تغذية تحذر من تناول 3 مشروباتيتبع الكثير بعض العادات الخاطئة أثناء تناول الأطعمة والمشروبات التي تؤثر بالسلب على الصحة، ولا يشعرون بها إلا بعد فوات الأوان، منها شرب الزنجبيل والليمون والقرفة والطعام الحار على معدة فارغة، اعتقادا منهم أنه يساعد على حرق الدهون بشكل أسرع، ويقوي مناعة الجسم، الأمر الذي يسبب أضرارا صحية كبيرة، توضحه الد كتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية ورئيس قسم البكتيريا في مستشفى جامعة القاهرة.الزنجبيل

نوع من البهارات يستخدم كإضافة في الطعام لإعطائه رائحة مميزة، كما يضاف في بعض أنواع المشروبات الساخنة مثل السحلب والقرفة والقرع العسلي، وله فوائد كثيرة فهو يعمل كمضاد للالتهاب وحرق الدهون ويحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، أما عن تناوله على معدة فارغة خطر جدا لأنه يؤدي إلى قرحة في المعدة، بالإضافة إلى مشاكل صحية في غنى عنها.

الليمون

يعتبر الليمون من الثمار الغنية بالفيتامينات التي يحتاجها الجسم، ويستخدم في بعض الأدوية وإعداد الأطعمة، لأنه يعيد للطعام المطبوخ ما فقده من فيتامينات، كما يعتبر مشروبا مرويا للعطش ومنعشا في فصل الصيف وأشهره عصير الليمون بالنعناع، ولكن بسبب احتوائه على الأحماض القوية وطعمه اللاذع قد يؤدي كثرة تناوله على معدة فارغة إلى قرح في المعدة.

القرفة

تستخدم القرفة على نطاق واسع سواء في شكل عيدان أو مطحونة في صورة بودر، ومن أهم استخداماتها وضعها في الفم كعلكة لتضفي الرائحة الطيبة، وتستخدم في طهي الطعام ليصبح مميز، ولكن تناول القرفة على معدة فارغة قد يحرق جدار المعدة.

الأطعمة الحارة

كما يجب التحذير من تناول الأطعمة الحارة على معدة فارغة، حتى لا تهلك جدار المعدة، ويصل بنا الحال إلى أضرار جسيمة ستظهر على المدى الطويل.

