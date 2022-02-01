الأردن يحبط محاولة تسلل إلى سوريا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر عسكرى مسؤول فى القيادة العامة للجيش الأردنى قوله إنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض على المتسلل، وتحويله إلى الجهات المختصة، دون مزيد من التفاصيل.
وشدد المصدر على أن قوات الجيش الأردنى "دوما بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، وستتعامل بكل قوة وحزم وتطبيق قواعد الاشتباك الجديدة لمنع أية محاولات تسلل أو تهريب".
وكان الأردن أعلن فى 27 يناير الماضى مقتل 27 مهربا بعد إحباط محاولات للتسلل وتهريب مخدرات على الحدود مع سوريا.
ويرتبط الأردن بحدود مع سوريا طولها 378 كيلومترا، ويعلن باستمرار إحباط محاولات للتسلل والتهريب عبر هذه الحدود.
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