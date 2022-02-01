الجو يتحول أحمر وسرعة الرياح 8 كم.. شاهد عاصفة تجتاح تونس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأدت العاصفة الشديدة إلى تعطل حركة مرور السيارات مع تراجع مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 500 متر وانعدامها فى بعض المناطق.

هذا، وقد شهدت أغلب مناطق تونس هبوب رياح قوية فاقت سرعتها 80 كلم/س