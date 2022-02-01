جونسون: سندافع دائما عن السيادة الأوكرانية فى مواجهة العدوان الروسى

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، أن وقوف بلاده إلى جانب أوكرانيا فى أزمتها الحالية مع روسيا دلالة على أن لندن "ستدافع دائماً عن السيادة الأوكرانية فى مواجهة العدوان الروسى".





وشدد رئيس الوزراء البريطانى، خلال مؤتمر صحفى عُقد اليوم الثلاثاء، فى كييف مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، نقلته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نسختها الإنجليزية، على ضرورة ما أسماها "الحقيقة القاتمة" المتمثلة فى حشد موسكو لأكثر من 100 ألف جندى روسى على الحدود مع أوكرانيا، واصفاً ذلك بأنه "ربما أكبر استعراض للعداء تجاه أوكرانيا طوال حياتنا".

وقال "جونسون": "منذ ذلك الوقت بالطبع، قُتل 13 ألف أوكرانى وغرقت أوكرانيا فى حربٍ دامت لحوالى عقدٍ من الزمان"، محذرا من أن غزواً روسياً آخر لأوكرانيا سيكون ليس فقط كارثة سياسية وإنسانية، لكن أيضا كارثة عسكرية لروسيا وللعالم.

وأوضح رئيس الوزراء البريطانى، أن مثل هذه التطورات ستدعو المملكة المتحدة ودولاً أخرى للتعامل معها ومساعدة كييف.

وأكد رئيس الوزراء البريطانى، أن الـ88 مليون جنيه أسترلينى الذى أعلنت عنه الحكومة البريطانية فى وقت سابق اليوم يهدف إلى دعم "الحكم الرشيد واستقلالية الطاقة فى أوكرانيا".

وشدد "جونسون" على أن بلاده "إلى جانب البلدان الأخرى" تعد حزمة من العقوبات وغيرها من الإجراءات التى سيتم تفعيلها فى اللحظة تهاجم فيها روسيا أوكرانيا.

ودعا جونسون موسكو إلى تبنى المسار الدبلوماسى قائلاً : "اعتقد أن ذلك لا يزال ممكنًا".

وأضاف "جونسون"، أنه "يجب نقل حقيقة إلى الروس أن أوكرانيا ستقاتل وأن هناك 200 ألف شخص سيقدمون مقاومة شرسة ودموية للغاية".

وعبّر رئيس الوزراء البريطانى عن أمله فى أن يتراجع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن "مسار الصراع" وأن يتم الانخراط فى حوار، موضحاً أن هذا ما تعتزم المملكة المتحدة القيام به، مشددا على أن تواجد القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا يمثل "خطراً واضحاً وقائماً".

وأكد "جونسون"، أن من أسباب اهتمام بريطانيا بالأزمة الأوكرانية هو أن الأمر يتعلق "بالهيكل الأمنى ​​الأوروبى بأكمله".