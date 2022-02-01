نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر link الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع moedu.gov.iq ومعدلات القبول الموازي بالجامعات العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان طرق وخطوات الاستعلام عنها حيث قد أعلنت بشكل مؤخرا وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج القبول الموازي ومعدلات القبول الموازي وشروط القبول الموازي على مستوى جميع الجامعات العراقية على شكل نستعرضها ونتابعها الان مع حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

نقدم ونتابع من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز تفاصيل خطوات وطرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازي المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية التي اكدت عن اعلانها عبر شبكات الانترنت وذلك بعدما تم الاعلان عن قبول 22 ألف طالب وطالبة، على الفور قد بدأت مؤشرات البحث على جوجل تتزايد إلى حد كبير من أجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي نستعرض الان طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة من خلال الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع و نستعرض مع حضراتكم طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي حيث يسعى عدد كبير من الطلاب والطالبات على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي تم الإعلان عنها بشكل وبصورة الكترونية امام جميع الطلاب والطالبات بشكل لا يحتاج من خلاله الطلاب على التواجد داخل المدارس لإجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي جاءت طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني وتحديد المحافظة التابع لها الطالب

النقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة بالحال

هذا وقد أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان موعد بداية العام الدراسي الجديد بالعراق سيكون فى اليوم السابع والعشرون من يناير المقبل، عليه قد دعت وزارة التربية والتعليم العراقية على ضرورة الانتهاء من أعمال تسجيل بيانات الطلاب والطالبات داخل الجامعة او المعهد المرشحة أمام الطالب او الطالبة، عليه فى حال مواجهتكم اي صعوبات متعلقة حول اجراء الاستعلام عن تلك النتائج قم على الفور بمشاركتنا بالأمر فى صندوق التعليقات التي بالاسفل حتى نساعدكم بالحال على الحصول على تلك النتائج

مصاريف الجامعات العراقية

نستعرض مع حضراتكم مصاريف الجامعات العراقية فى جميع المحافظات العراقية على مستوي كليات الطب العام وطب الاسنان والهنسدة سواء النفطية او المعمارية وكليات الصيدلة بعدما تم الاعلان بشكل مؤخر من قبل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية عن نتائج القبول الموازي لتاتي مصاريف الجامعات العراقية على النحو التالي:-

كلية الطب العام بالعراق 4.500.000 دينار عراقي.

كلية طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

كلية الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

كلية هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

كلية الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

كلية التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

كلية الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

التمريض: 875.000 دينار عراقي.

الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.

القانون 600.000 دينار عراقي.

الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.

الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.

المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.

المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.

بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي.

شروط القبول الموازي

نتابع من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز شروط وضوابط القبول الموازي التي تم الاعلان عنها من قبل وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية، حيث قد تم الاعلان عن ضوابط القبول الموازي على مستوي الكليات الطبية على مستوي كليات الطبية وكليات الهندسة وكليات العلوم وجميع الجامعات العراقية على النحو التالي:-

بالنسبة لما يتعلق بكليات الطب يشترط أن لا يقل نسبة درجات الطالب عن 3 درجات بالنسبة للحد الأدنى.

كما أن يجب أن يكون الطالب حاصل على مجموع درجات 4 عن الحد الأدنى، وهذا بالنسبة لجميع كليات الهندسة.

أما باقي الكليات فقد قامت الوزارة بتحديد أن لا يقل نسبة الدرجات عن 6 درجات من مستوى الحد الأدنى.

حتى يتمكنوا من قبول طلباتهم في جامعات العراق.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

تم الاعلان بشكل مؤخر على معدلات القبول الموازي فى جيمع الكليات التي جاءت امام الطلاب والطالبات على مستوي طب العام اوطب الكندي او النهرين او غيرها من التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات بعد الاشارة على امكانيات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين والاشارة كذلك على معدلات القبول الموازي بالعراق التي جاءت على النحو التالي:-

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00

نتابع حتي الان طرق وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فى جميع الجامعات العراقية بعدما تم الاعلان بشكل مؤخر على معدلات القبول الموازي وشروط القبول الموازي ومصاريف الجامعات العراقية فى جميع المحافظات العراقية بعدما تقدم عشرات الالاف من الطلاب والطالبات على الحصول على مقاعد داخل الجامعات العراقية

نتابع حتي الان طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا وغيرها من المواقع التعليمية العراقية، حيث يتزايد الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل من أجل التعرف على تلك النتائج بعدما تم الاشارة على قبول نحو 22 الف طالب وطالبة بالجامعات العراقية