نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE الآن الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية mohesr.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآن الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان، حيث تزايدت إلى حد كبير وملحوظ مؤشرات البحث على جوجل من أجل التعرف على طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي قد تم الإعلان عنها بشكل مؤخرا فى جميع المحافظات العراقية على شكل نتابعه ونستعرضه مع حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

الآن الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

صرح المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية على إعلان نتائج القبول الموازي على مستوى جميع الجامعات العراقية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا وغيرها من المواقع التعليمية، على ان تشهد مؤشرات البحث على جوجل بشكل مؤخرا تزايد كبير وراء اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي قد تم الإعلان عنها بعد قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى جميع المحافظات العراقية، على ان نتابع ونستعرض على غرار هذا الامر من خلال موقعكم الاخباري الشهير ثقفني نيوز طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين على نحو الكتروني نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

صرح واكد المسؤولون داخل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية على ان نتائج القبول الموازي سيجري اعمال اعلانها بعد أن يتم تحديد معدلات القبول الموازي الامر الذي انتهت عليه وزارة التربية والتعليم العراقية، ليصبح الان بامكانكم اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي الكترونياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو خطوات جاءت على النحو التالي:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم من هنا

الخطوة الثانية:- البدء على اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب

الخطوة الثالثة:- البدء فى تسجيل واختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الاخيرة:- البدء على ادخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على خانة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج معلنة بالحال بشكل وبصورة الكترونية امام جميع الطلاب والطالبات على ان يصبح بامكانك اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور مشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالحصول على تلك النتائج

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_كلية طب الزهراء : 97.93

٧_ كلية طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ كلية طب القادسية : 98.33

١١_ كلية طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33