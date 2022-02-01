المغرب تقرر إلزامية جواز التلقيح واختبار PCR كشرط لدخول أراضيها

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان للحكومة المغربية، بإلزامية جواز التلقيح، وبنتيجة اختبار PCR سلبى لأقل من 48 ساعة، قبل صعود الطائرة بالنسبة لجميع المسافرين الراغبين فى الدخول إلى المغرب، إضافة إلى إجراء اختبارات الكشف السريع للركاب، فور وصولهم إلى المطارات المغربية.

وأضاف البيان بأنه سيتم إجراء اختبارات PCR على مجموعات من المسافرين بشكل عشوائى فور الوصول، على أن يتم إبلاغ القادمين للأراضى المغربية بالنتائج فى وقت لاحق.

وأشار إلى إمكانية إجراء اختبار إضافى بالفندق أو مركز الإقامة، بالنسبة للسياح الوافدين إلى المغرب، وذلك بعد 48 ساعة من دخولهم المغرب.

وبالنسبة للحالات الإيجابية، سيتم إلزام الحالات الإيجابية العادية بالحجر الصحى بأماكن إقامتهم، مع إخضاعهم لتتبع دقيق، وسيتم نقل الحالات الإيجابية الصعبة والحرجة إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.