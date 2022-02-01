بوتين: مشاريع الطاقة فى التعاون بين روسيا والمجر تحتل مكانة مهمة

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين، خلال لقائه مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، اليوم الثلاثاء: "على الرغم من جميع القيود، فقد زاد حجم التبادل التجارى بين بلدينا على مدى الأشهر الـ11 من العام الماضى بنسبة 30 بالمئة"، منوها بأن هذه إشارة جيدة.

وأضاف أن المشاريع الكبرى متواصلة بيننا، ومنها بناء محطة للطاقة النووية، وتحتل مشاريع الطاقة بين بلدينا بشكل عام مكانة كبيرة فى التعاون.

وكان وزير الخارجية المجرى بيتر سيارتو قد أعلن، فى وقت سابق اليوم، أن بلاده وروسيا وقعتا خطة مشتركة للتعاون فى عدد من المجالات، من بينها الطاقة والصناعة والتعاون واستكشاف الفضاء.