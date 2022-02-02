السفارة الأمريكية : إطلاق حملة الترويج السياحى لمدينة إسنا بمحافظة الأقصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الأمريكية قامت، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة السياحة والآثار بإطلاق حملة الترويج السياحى لمدينة إسنا بمحافظة الأقصر.





وذكرت السفارة فى بيان صحفى، أن هذه الحملة تعد جزءا من استثمارات الحكومة الأمريكية التى بلغت 8.6 مليون دولار والتى ساهمت فى ترميم المعالم والمواقع التاريخية وإحياء البنية التحتية للسياحة فى إسنا، من خلال وضع إسنا كواحدة من الوجهات السياحية الرئيسية لمنظمى الرحلات والمستثمرين.

ونقل البيان عن ليزلى ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال الافتتاح قولها ان "الولايات المتحدة ساهمت بأكثر من 100 مليون دولار "أى 1.57 مليار جنيه مصرى" للحفاظ على العشرات من مواقع التراث الثقافى فى جميع أنحاء الجمهورية".

وأضافت أنه فى العام الماضى، تم افتتاح وكالة الجداوى بإسنا بعد تطويرها، وأعرب عن سعادتها لإطلاق حملة الترويج السياحى لمدينة إسنا، وأشارت إلى أن هذه الحملة تسهم فى استعادة إسنا لوضعها مرة أخرى على خريطة السياحة وذلك بمشاركة القطاع الخاص لاستكشاف فرص الاستثمار وعقد الشراكات.

ووفقا للبيان، تنظم الحملة خلال الأشهر المقبلة عددا من المعارض والمسابقات للتصوير الفوتوغرافى وفعاليات الفلكلور الثقافى للمدينة لتسليط الضوء على معالم إسنا واستعدادها لاستضافة المزيد من الزوار والسائحين، بالإضافة إلى خلق الفرص لمزيد من الاستثمار الواعد. تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على إحياء السياحة الثقافية فى إسنا، وخلق فرص العمل، وزيادة استثمارات القطاعين العام والخاص، وذلك بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار، ووزارة التعاون الدولى، ومحافظة الأقصر، والشركاء المحليين بما فى ذلك "تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة".

وأشارت السفارة إلى أن الشعب الأمريكى استثمر منذ عام 1978 أكثر من 30 مليار دولار "471 مليار جنيه مصرى" لدعم التنمية الاقتصادية فى مصر، لمعرفة المزيد عن عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر.