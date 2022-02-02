مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن إيرانيين تدخلا بانتخابات أميركا

عرصت وزارة الخارجية الأميركية مكافاة لمن يدلي بمعلومات عن إيرانيين تدخلوا في الانتخابات الرئاسية الأميريكية 2020، التي تنافس فيها الرئيس الحالي جو بايدن والرئي السابق دونالد ترامب.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان: "يقدم برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية، مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات عن أي شخص، أثناء تصرفه بتوجيه من حكومة أجنبية أو تحت سيطرتها والتدخل في الانتخابات الأميركية من خلال انتهاك قانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر".

وتسعى وزارة الخارجية الأميركية للحصول على معلومات حول الفاعلين السيبرانيين الإيرانيين سيد محمد حسين موسى كاظمي وسجاد كاشيان، وهما مقاولان توظفهم شركة إلكترونية إيرانية تدعى "إمينيت باسارجاد"، بحسب البيان.

وذكر البيان أن كاظمي وكاشيان "شاركا في عملية عبر الإنترنت متعددة المراحل برعاية الدولة الإيرانية ومحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020".

وأضاف أن "هذه العملية الإلكترونية الخبيثة استمرت من أغسطس إلى نوفمبر 2020 على الأقل، وسعت إلى زرع الفتنة وتقويض ثقة الناخبين في العملية الانتخابية الأميركية".

ويواجه الشخصان عقوبات وتهما جنائية اتحادية فيما يتعلق بأنشطتهما.