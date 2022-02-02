رئيسة الوزراء التونسية تبحث الإصلاحات الهيكلية لإنقاذ الاقتصاد

جدة - نرمين السيد - وذكر مجلس الوزراء التونسى - فى بيان اليوم الثلاثاء- أن الجلسة الجلسة الأولى بحثت مدى التقدم فى إعداد برامج الإصلاحات ذات الأولوية، بهدف عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولى وذلك بحضور الوزارات المعنية والبنك المركزى التونسى.
وأَضاف أن الجلسة الثانية ناقشت الإجراءات التى تتعلق ببرامج الدعم المالى والفنى المقدمة من قبل كل من الاتحاد الأوروبى" UE "والوكالة الفرنسية للتنمية "AFD" وبنك التنمية الألمانى "KFW"، موضحا أنه تم خلال الجلسة الثالثة مناقشة مشروع خطة الإنعاش الاقتصادى على المدى القصير وما تضمنته من مقترحات وإجراءات، أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتشاور مع مخلف الوزارات والهياكل المعنية.
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