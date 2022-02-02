إطلاق نار فى ولاية مينيسوتا الأمريكية.. ومقتل طالب

جدة - نرمين السيد - وقالت محطة "سى بى إس نيوز" الإخبارية الأمريكية، فى الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، إن السلطات تكثف عمليات البحث عن المشتبه بارتكابهم الواقعة، بعد فرارهم من موقع الحادث.
وذكرت المحطة أن الشرطة الأمريكية فى المدينة تلقت بلاغًا بوقوع إطلاق النار، ووجدت الطالبين على الرصيف فور وصولها إلى مكان الحادث، وتوفى أحدهما متأثرًا بإصابته عقب نقلهما إلى مستشفى محلى.
وأفاد قائد شرطة ريتشفيلد، جاى هينثورن، فى مؤتمر صحفى، بأن الطالب الآخر لا يزال فى حالة حرجة، فيما تم إغلاق المدرسة وكذلك المدارس المجاورة.
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