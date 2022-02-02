سكاى نيوز: القبض على مدعى النبوة نشأت مجد النور

جدة - نرمين السيد - أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة فى لبنان، مساء أمس الثلاثاء، نشأت منذر، والشهير بـ"نشأت مجد النور"، والذى ادعى "النبوة"، موجهة إليه اتهامات تتعلق بـ ادعاء النبوة، وتهديد مجموعة من الإعلاميين.





ووفقا لـ موقع "سكاى نيوز"، فقد تم إيقاف نشأت منذر فى العاصمة بيروت، بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، ويخضع حاليا للتحقيق.

وعلم الموقع، من مصادر قضائية، أن "مدعى النبوة أوقف فى نظارة أمن الدولة فى بيروت، بناء على الإخبار المقدم من القاضى الشيخ وائل شبارو، والمحاميين محمد زياد جعفيل ونور الدين بعلبكى، والذى تأيد لاحقا بإخبار من أمين دار الفتوى فى لبنان، الشيخ أمين الكردى، بناء على توجيهات مفتى الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وطلب من النيابة العامة التمييزية باتخاذ الإجراء القانونى اللازم بحقه وبحق وكل من يظهره التحقيق مشاركا معه، استنادا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات".

وتنص المادة 317 المعدلة على أن "كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة، يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى 3 سنوات".

كما تنص المادة 474 على أن "من أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها.. على تحقير الشعائر الدينية التى تمارس علانية أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعائر، عوقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات".

وأثار منذر الجدل فى لبنان، وذلك بعد تقديم دار الفتوى فى لبنان دعوى قضائية إلى النيابة العامة التمييزية، منتصف الشهر الماضى، تطالب بمعاقبته.

وانشغل رواد التواصل الاجتماعى حينها بالتعليقات الرافضة لوجود مثل هذا الشخص المسيء فى لبنان، مطالبين بمحاكمته سريعا.