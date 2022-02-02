مقتل طالب وإصابة آخر بإطلاق رصاص خارج مدرسة في مينيسوتا

أسفر إطلاق رصاص خارج مدرسة عامة للشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في إحدى ضواحي منيابوليس، الثلاثاء، عن مقتل طالب وإصابة آخر بجروح خطيرة، فيما تبحث السلطات عن المشتبه بهم الذين قالت الشرطة إنهم فروا على الفور من مكان الحادث.
ولم تقدم السلطات الكثير من التفاصيل عن ملابسات الواقعة ولم تتلق أسئلة من الصحفيين في إفادة صحفية أعقبتها.
وقال قائد الشرطة جاي هينثورن لصحفيين، إن الطالبين أصيبا في إطلاق الرصاص في وقت الظهيرة تقريبا على رصيف بالقرب من المدخل الأمامي لمركز ساوث إديوكيشن في ريتشفيلد بولاية مينيسوتا، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 37 ألف نسمة ومتاخمة لمنيابوليس.
وقال هينثورن إنه تم نقل الضحيتين إلى مستشفى بالمنطقة، حيث توفي أحدهما متأثرا بجراحه والآخر في حالة حرجة.
وأوضح هينثورن أن المشتبه بهم فروا بسرعة بعد إطلاق الرصاص، وذلك من دون تقديم أي معلومات عن عدد المهاجمين الفارين أو الدافع.
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