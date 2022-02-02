زلزال عنيف يضرب منطقة فى إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وقال مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى، إن أن الزلزال وقع على عمق 127 كيلومترًا، مضيفًا أنه ليس هناك أنباء حتى الآن تفيد بسقوط ضحايا أو مصابين جراء الزلزال.

وكان المركز قد أعلن فور بدء الزلزال، أن قوته 6.4 درجة، ثم أجرى تعديلا على تقدير شدته بتخفيضها إلى 6 درجات.

وكانت قد قالت السلطات فى إندونيسيا فى 14 ديسمبر الماضى، إن زلزالا قويا شدته 7.4 درجة هز شرق البلاد، ما دفع السلطات لإطلاق تحذير من حدوث أمواج تسونامى.

ودفع الزلزال السكان إلى الفرار من منازلهم، لكنه لم يتسبب سوى فى أضرار طفيفة وإصابة شخص واحد.