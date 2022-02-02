كورونا فى العالم.. كوفيد يواصل الضرب بقسوة.. وهذه حصيلة الإصابات والوفيات

جدة - نرمين السيد - فى الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البر الرئيسى الصينى، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

ارتفع العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة فى الصين منذ بداية الوباء إلى 106 آلاف و82 إصابة.

فى تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7422 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليونين و447 ألفًا و964 حالة والوفيات إلى 22 ألفًا و185 حالة.

وفى كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 121 ألفًا و390 حالة والوفيات إلى 3015 حالة.

فى أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3125 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 370 ألفًا و922 حالة والوفيات إلى 8056.

فى سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 ألفًا و810 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 722 ألفًا و631 حالة والوفيات إلى 5866 حالة.

وفى إستونيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6520 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 344 ألفًا و63 حالة والوفيات إلى 2037.

وفى ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 5500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة فى البلاد ارتفع إلى 2 مليون و876 ألفًا و342 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة، حسبما ذكر موقع صحيفة "فرى مالاى توداى" الماليزية.

وفى تايوان، أعلن مركز قيادة إدارة أزمة فيروس كورونا، اليوم، تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 44 حالة واردة من الخارج ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 18 ألفًا و 850 إصابة، ولم يتم تسجيل أى حالات وفاة، ليستقر العدد الإجمالى للوفيات عند 851 وفاة.. حسبما ذكر موقع تايوان نيوز التايوانى.

وأعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية أنه تم تسجيل 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالة وفاة واحدة به خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 16 ألفًا و620 حالة.

وبحسب البيانات الرسمية بلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس 53 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 14 ألفًا و865 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية أنه تم تسجيل 9439 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3 ملايين و569 ألفًا و665 حالة.

كما سجلت البلاد 51 حالة وفاة ليرتفع بذلك إجمالى حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس إلى 54 ألفًا و54 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 3 ملايين و315 ألفًا و381 حالة، وفقا لصحيفة فلبين ستار الفلبينية.

وفى بلغاريا؛ أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 10 ألاف و151 حالة إصابة جديدة فى أخر 24 ساعة، و158 حالة وفاة ناجمة عنه، ليرتفع إجمالى عدد المصابين فى البلاد إلى 951 ألفًا و965 حالة.

وفى أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 30 ألفًا و768 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و192 حالة وفاة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 4 ملايين و95 ألفًا و263 والوفيات إلى 100 ألفًا و395 حالة.

وبلغ العدد الإجمالى لحالات التعافى 3 ملايين و631 ألفًا و580 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفى قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 202 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى 198 ألفًا و518 حالة إصابة.

فى الوقت نفسه، سجلت البلاد 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى حصيلة الوفيات إلى 2884 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "آكى برس" القيرغيزية.

وفى أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1015 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 فى آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالى عدد المصابين فى البلاد إلى 224 ألفًا و23 حالة، بإجمالى وفيات 1568.

وفى منغوليا، أعلنت وزارة الصحة هناك، اليوم، تسجيل 1196 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجى إلى 2113 وفيات.. حسبما ذكرت وكالة مونتسام المنغولية.

وارتفع العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة فى البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 444 ألفًا و588 حالة إصابة.

وفى كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة فى البلاد تسجيل 5466 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى مليون و238 ألفًا و 954 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 15816 حالة تعافى فى آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالى المتعافين إلى مليون و 85 ألفًا و679 حالة، وفقا لموقع إنفورما الكازاخى.

وفى المكسيك، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 12 ألفًا و521 حالة إصابة جديدة بكوفيد فى أخر 24 ساعة، مما يرفع إجمالى عدد المصابين فى البلاد إلى 4 ملايين و 942 ألفًا و590 حالة، فيما تم تسجيل 198 حالة وفاة ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 306 ألاف و91 حالة.

وفى اليابان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 61 ألفًا و 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 حالة وفاة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليونين و730 ألفًا و 828 حالة إصابة والوفيات إلى 18 ألفًا و 792 حالة وفاة.

وفى باكستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5327 إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و 430 ألفًا و 366 حالة إصابة فيما بلغ إجمالى الوفيات إلى 29 ألفًا و 301 حالة وفاة.

وفى أستراليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 34 ألفًا و 204 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و77 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليونين و 579 ألفًا و 240 حالة إصابة فيما بلغ إجمالى الوفيات إلى 3835 حالة وفاة.

وفى التشيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 29 ألفًا و 514 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 3 ملايين و 43 ألفًا و 84 حالة إصابة فيما بلغ إجمالى الوفيات إلى 37 ألفًا و243 حالة وفاة.

وفى بلجيكا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 26 ألفًا و 52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 3 ملايين و 155 ألفًا و 239 حالة إصابة فيما بلغ إجمالى الوفيات إلى 29 ألفًا و 52حالة وفاة.

وفى بوليفيا، سجلت السلطات الصحية 3 آلاف و425 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، و32 حالة وفاة.

ووصلت حالات الإصابة المؤكدة بالمرض فى بوليفيا حتى الآن إلى 855 ألفًا و705 حالات، وبلغت الوفيات 20 ألفًا و951 حالة.

وفى لاوس، سجلت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد 19 ومكافحته 585 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19، و4 حالات وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالى عدد الإصابات المؤكدة فى لاوس يرتفع بذلك إلى 134 ألفًا و438 حالة، وتبلغ الوفيات 551 حالة، بحسب صحيفة "ذا لواتيات تايمز" المحلية.

وفى المجر، سجلت السلطات الصحية 9 آلاف و422 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، فضلا عن 66 حالة وفاة.

وبأحدث حصيلة يصل إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد 19 فى المجر إلى مليون و562 ألفًا و827 حالة، بينما تبلغ الوفيات 41 ألفًا و471 حالة.

وفى سلوفاكيا، أفاد المركز الوطنى للمعلومات الصحية بتسجيل 14 ألفًا و643 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19، بالإضافة إلى 20 حالة وفاة.

وذكر المركز أن إجمالى حالات الإصابة بالفيروس فى سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى مليون و22 ألفًا و784 حالة، ويبلغ عدد الوفيات حتى الآن 17 ألفًا و850 حالة، بحسب صحيفة "ذا سلوفاك سبكتاتور".

وفى ليتوانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 8 آلاف و662 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19، فضلا عن 12 حالة وفاة.

وبذلك يبلغ إجمالى حالات الإصابة المؤكدة 688 ألفًا و685 حالة، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 7 آلاف و898 حالة.

وفى فنلندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و244 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما لم تسجل أى وفيات جديدة جراء المرض.

ووصل إجمالى حالات الإصابة المؤكدة فى فنلندا إلى 493 ألفًا و114 حالة، بينما بلغت الوفيات حتى الآن ألفًا و990 حالة.

وفى مولدوفا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4348 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 وفاة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 445 ألفًا و46 حالة والوفيات إلى 10 آلاف و666 حالة.

وفى النمسا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 25 ألفًا و 894 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و 188 ألفًا و 472 حالة إصابة فيما بلغ إجمالى الوفيات إلى 14 ألفًا و 127 حالة وفاة.

وفى نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 253 ألفًا و181 حالة والوفيات إلى 3136.