إيطاليا.. قفزة قياسية فى إصابات ووفيات كورونا الجديدة

جدة - نرمين السيد - وتعد هذه الأرقام قفزة قياسية فى الحالات، حيث تأتى ارتفاعًا من 57 ألفًا و715 إصابة و349 وفاة تم تسجيلها فى الحصيلة السابقة.

ووفقًا للصحة الإيطالية، ارتفعت الحصيلة الكلية للإصابات بـ كورونا فى إيطاليا إلى 11.1 مليون حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 146 ألفًا و925 حالة منذ بدء الجائحة.

وفى سياق متصل، بدأ سريان القيود الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا فى إيطاليا اعتبارًا من الثلاثاء، على الزوار الأجانب أيضاً.

ولن يحتاج الأشخاص الذين يدخلون إيطاليا من دول الاتحاد الأوروبى الأخرى والذين يقدمون دليلاً على إجراء اختبار سلبى أو شهادة تثبت انهم تعافوا من كوفيد 19 إلى تقديم اختبار سلبى.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.