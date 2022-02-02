"مشاجرة" مباراة مصر والمغرب.. كاف يعلن عقوبات بالجملة

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، مساء الثلاثاء، عقوبات أحداث ما بعد مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

واتهمت لجنة الانضباط لاعبي ومسؤولي مصر والمغرب بسوء السلوك في المباراة.

وأشار مسؤولو مباراة مصر والمغرب في تقاريرهم إلى أنه في نهاية المباراة كانت هناك مشاجرات بين مساعد مدرب مصر روجيريو باولو دوس سانتوس سيزار دي سا ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم السيد فوزي لقجع.

وتلا ذلك اشتباك عام تم فيه تحديد اللاعب المغربي سفيان بوفال ولاعب مصر مروان داوود.

وجاءت قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي كالتالي:

إيقاف مروان داوود لمباراتيه المقبلتين وهما المباراة رقم 50 (نصف النهائي) والمباراة رقم 52 (النهائي) أو المباراة رقم 51 (مباراة المركز الثالث) لسلوكه العنيف، وفرض غرامة قدرها 5000 دولار على الاتحاد المصري.

إيقاف روجيريو دي سا مساعد مدرب منتخب مصر عن مبارياته الأربع القادمة وهي المباراة رقم 50 (نصف النهائي) والمباراة رقم 52 (النهائي) أو مباراة رقم 51 (مباراة المركز الثالث) بالإضافة إلى المباراتين التاليتين مع منتخب مصر، لاستخدامه لفتة بذيئة وفرض غرامة قدرها 10000 دولار أميركي على الاتحاد المصري.

فرض غرامة مالية مقدارها (10000) دولار على الاتحاد المصري للمعتدين المجهولين بالحادثة المذكورة أعلاه.

توجيه تحذير إلى مدرب منتخب مصر كارلوس كيروش بسبب سلوكه غير المقبول على مقاعد البدلاء.

إيقاف لاعبي المغرب سفيان شكلا وسفيان بوفال، للمباراتين المقبلتين مع المنتخب بسبب سلوكهما العنيف.

فرض غرامة قدرها 10000 دولار على الاتحاد المغربي للمعتدين المجهولين بالحادثة المذكورة أعلاه.

توجيه تحذير إلى المسؤولين المغاربة الذين تواجدوا على مقاعد البدلاء بسبب سلوكهم غير الرياضي.

عقوبات أخرى

وتأتي عقوبات مباراة مصر والمغرب بعد إعلان قرار لجنة الانضباط ذاتها توقيع غرامة قدرها 100 ألف دولار على الاتحاد المصري.

إذ وقعت لجنة الانضباط غرامة أخرى على الاتحاد المصري قدرها 50 ألف دولار مع إيقاف التنفيذ، نتيجة لعدم مراعاة الفريق قرارات وتوجيهات الكاف على النحو المتفق عليه في الاجتماع الخاص بالفرق والذي سبق البطولة مع مسؤولي الإعلام والتسويق، والتأكيد على ذلك من خلال الوثائق والتوجيهات المعطاة لهم عند وصولهم إلى الكاميرون.

كما وقعت أيضا عقوبة على الاتحاد المصري لكرة القدم بواقع 50 ألف دولار، لخرق البروتوكولات والتوجيهات الإعلامية الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك بسبب غياب ممثلي منتخب مصر عن المؤتمر الصحفي يوم 29 يناير قبل مباراة المغرب، والذي يعد جزءا من التزامات جميع المنتخبات المشاركة في البطولة.

وأمهل الاتحاد الإفريقي نظيره المصري مهلة وقدرها 60 يوما لدفع الغرامة.