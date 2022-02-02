الصحة التونسية تواجه كورونا بـ تطعيم هذا العدد من مواطنيها

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تطعيم ستة آلاف و466 شخصًا بلقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية .

وذكرت وزارة الصحة - فى بيان - أن إجمالى الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضى 6 ملايين و260 ألفًا و918 شخصًا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و613 ألفًا و34 شخصًا بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليون و647 ألفًا و884 شخصًا بجرعة واحدة من لقاح جونسون أو من المصابين سابقًا.

وأضافت أن إجمالى الجرعات المقدمة منذ مارس الماضى بلغ 12 مليونًا و788 ألفًا و767 جرعة، فيما بلغ عدد المسجلين على المنظومة الصحية 7 ملايين و828 ألفًا و442 شخصًا، داعية المواطنين التسجيل بالمنصة الصحية.