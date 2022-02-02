تحرك أمريكى جديد بشأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن مع نظيره اليابانى هاياشى يوشيماسا تطورات الموقف بشأن أوكرانيا وضرورة ردع روسيا عن القيام بعمل عسكرى جديد أو أعمال عدوانية ضد أوكرانيا.





وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن بلينكن أدان، خلال اتصال هاتفى، التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية والتى كانت انتهاكا لعدد من قرارات مجلس الأمن الدولى.

روسيا وأوكرانيا

وأضاف أن الوزير الأمريكى أكد كذلك على التزام واشنطن بالتعاون الثنائى مع اليابان وكوريا الجنوبية بشأن ضرورة منع الانتشار النووى فى شبه الجزيرة الكورية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزيرين شددا على أهمية البناء على نتائج اجتماع اللجنة الأمنية التشاورية بين الولايات المتحدة واليابان يوم 6 يناير الماضى.

وشدد الوزيران على الدور الرئيسى للتحالف بين البلدين كحجر الزاوية للسلام والأمن والرفاهية إقليميا فى منطقة المحيطين الهادئ والهندى إضافة إلى أهمية هذا التحالف على مستوى العالم.