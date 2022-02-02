الهند تسجل ارتفاعا خطيرا لـ حصيلة وفيات كورونا

جدة - نرمين السيد - وتشهد هذه الحصيلة انخفاضًا فى عدد الإصابات وارتفاعًا يعد خطيرًا فى الوفيات حيث تم رصد 167 ألفًا و59 إصابة و1192 فى الحصيلة السابقة.

ووفقًا لتقرير "الصحة الهندية"، حول الوضع الوبائى، بلغ إجمالى الإصابات المؤكدة بـ كورونا فى البلاد منذ بدء الجائحة إلى 41.63 مليون حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 497 ألفًا و975.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أن الحكومة الهندية أعلنت الأحد الماضى، تطعيم 75% من سكانها البالغين، بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.