الهند تسجل 161386 إصابة جديدة بكورونا و1733 وفاة

وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء تسجيل 161386 إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة و1733 وفاة. وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 41.63 مليون وإجمالي الوفيات إلى 497975.

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