الصين تسجل 63 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، تسجيل 63 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 يوم الثلاثاء، بانخفاض طفيف عن 66 في اليوم السابق.
وقالت اللجنة في بيان إن 36 من الإصابات المؤكدة الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، وذلك ارتفاعا من 27 في اليوم السابق.
وكانت 27 إصابة لوافدين من الخارج.
وسجلت الصين 28 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض يوم الثلاثاء، مقارنة مع 32 في اليوم السابق.
ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.
وبذلك تكون الصين قد سجلت حتى يوم الثلاثاء 106202 إصابة مؤكدة.
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