مكافاة من الشرطة الأميركية لمن يعثر على "قاتل العالِم"

عرضت الشرطة الأميركية مكافأة قدرها 15 ألف دولار، مقابل معلومات ستقودهم إلى العثور قاتل عالم الفيزياء الفلكية البريطاني.

وقالت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية إن ماثيو ويلسون (31 عاما) سافر، الشهر الماضي، لزيارة صديقته في ضواحي مدينة أتلانتا لولاية جورجيا.

وفي صباح الأحد، 16 يناير، أي بعد أيام قليلة من وصوله إلى الولايات المتحدة، اخترقت رصاصة جدار شقة صديقة عالم الفيزياء الفلكي، وأصابت ويلسوم في مؤخرة رأسه.

وكان الاثنان استيقظا فزعين على وقع إطلاق أكثر من 30 طلقة نارية في الجوار.

واستدعى السكان قوات الشرطة التي وصلت إلى مبنى قريب من شقة العالم وصديقته، قبيل مقتله.

وذكرت صديقة ويلسون، كاثرين شيبرد، أنه بعدما سمعا إطلاق النار بعد منتصف الليل، أصيب صديقها برصاصة قاتلة.

وقالت إنه ظلها ظلت تنتظر سيارة الإسعاف 20 دقيقة إلى أن وصلت، وذلك وسط خوف من إطلاق مزيد من النيران.

وخلصت الشرطة إلى أن إطلاق النار كان عشوائيا، نتيجة ما وصفته "التفريغ المتهور للأسلحة النارية".

وكانت الجريمة مفاجئة، إذ إن العالم البريطاني كان يعتبر الحي الذي تسكن فيه صديقته من أكثر المناطق أمنا.