الصحة العالمية توجه تحذيرا للبلدان التى لم تشهد ذروة أوميكرون

جدة - نرمين السيد - قالت خبيرة الأوبئة والأمراض المعدية فى منظمة الصحة ماريا فان كيرخوف: "نحث على توخى الحذر لأن العديد من البلدان لم تشهد ذروة أوميكرون حتى الآن. العديد من البلدان لديها مستويات منخفضة من التغطية فيما يتعلق بتطعيم الأفراد الأشد عرضة لخطر الإصابة من بين سكانها".

وأضافت: "بالتالى ليس من المناسب الآن رفع كل شيء دفعة واحدة. دائما ما نحث على توخى الحذر الشديد فى تطبيق إجراءات (الوقاية) وكذلك على رفعها ببطء".

كذلك، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إن المنظمة قلقة من رواية تترسخ فى بعض البلدان عن أنه "بسبب اللقاحات، وبسبب قابلية انتقال أوميكرون العالية وانخفاض شدته، لم يعد منع انتقال العدوى ممكنا ولم يعد ضروريا".

وأضاف: "هذا غير صحيح على الإطلاق... المزيد من انتقال العدوى يعنى المزيد من الوفيات. نحن لا ندعو أى دولة للعودة إلى ما يسمى بالإغلاق، لكننا ندعو جميع البلدان إلى حماية شعوبها باستخدام كل الأدوات وليس اللقاحات وحدها".

كما دعا كبير خبراء الطوارئ فى المنظمة مايك رايان، البلدان على رسم مسارها الخاص للخروج من الجائحة وعدم اتباع الآخرين اتباعا أعمى فى تخفيف القيود.