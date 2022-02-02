أمريكا وقبرص تبحثان تنسيق الإجراءات لدعم سيادة أوكرانيا

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء، خلال لقائهما فى واشنطن العاصمة، حيث هنأ بلينكن نظيره بالعودة إلى منصبه وتولى حقيبة الخارجية بعد قرابة أربع سنوات.
وشدد الجانبان -خلال اجتماعهما- على أهمية زيادة التعاون العلمى فى قضايا مثل تغير المناخ والتكنولوجيا الناشئة من خلال التوقيع المرتقب على اتفاقية ثنائية للعلوم والتكنولوجيا.
وأعرب بلينكن عن استمرار دعم الولايات المتحدة للجهود التى يقودها القبارصة وتسهلها الأمم المتحدة لإعادة توحيد الجزيرة فى إطار اتّحاد ثنائى المنطقة والطائفة لما فيه خير جميع القبارصة والمنطقة.
وأكد وزير الخارجية الأمريكى التزام الولايات المتحدة بتعميق التعاون مع جمهورية قبرص، بما فى ذلك من خلال آلية "3+1" مع اليونان وإسرائيل.
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