مقتل 5 أشخاص جراء انهيار منجم فحم شرق الهند

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن ضابط الشرطة سانجيف كومار قوله: "إنه تم انتشال جثث أربع سيدات ورجل بعد انهيار المنجم أمس، مشيرا إلى أن رجال الإنقاذ مازالوا يبحثون عن آخرين قد يكونون محاصرين تحت الأنقاض فى منطقة (دانباد) وهى منطقة تعدين فى ولاية "جارخاند".
يذكر أنه خلال العام الماضى لقى 6 عمال مناجم مصرعهم بعد أن حوصروا فى منجم فحم مهجور انهار فى ولاية (ميجالايا) بينما قتل 15 عاملا داخل منجم واحد فى عام 2018 بمنطقة "كسان" أيضا فى ولاية "ميجالايا".
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