مقتل 24 شخصا جراء انهيارات أرضية فى الإكوادور

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء أن فرق الإنقاذ تواصل جهودها فى البحث عن العشرات من الأشخاص الذين لازالوا فى عداد المفقودين تحت أنقاض المبانى المنهارة، مشيرة إلى أن عمدة العاصمة "كيتو" أعلن الحداد لمدة 3 أيام.

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