للمرة الأولى.. إصابات كورونا فى كوريا الجنوبية تتخطى 20 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - تخطت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية 20 ألف إصابة للمرة الأولى منذ أن أبلغت البلاد عن أول إصابة بالفيروس قبل عامين، وذلك على خلفية الانتشار السريع لسلالة أوميكرون المتحورة.





وأعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء عن تسجيل 20 ألفا و270 إصابة جديدة بالفيروس التاجى، مما يرفع إجمالى الإصابات إلى 884 ألفا و310 إصابات، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها. وبلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 6787 حالة وفاة، بزيادة تقدر بـ15 وفاة أمس، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية. وشهدت البلاد زيادة حادة فى حالات الإصابة بكورونا منذ أن أصبحت أوميكرون شديدة الانتشار هى السلالة المهيمنة.. فى حين دخلت تدابير مواجهة تفشى الفيروس المعدلة فى حيز التنفيذ يوم السبت الماضى للتعامل بشكل أفضل مع موجة تفشى أوميكرون.

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