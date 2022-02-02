ألمانيا.. قفزة مفزعة فى إصابات ووفيات كورونا خلال يوم

جدة - نرمين السيد - وتعد هذه الأرقام قفزة مدوية فى مؤشر الحالات على مستوى الإصابات والوفيات، حيث سجلت البلد فى الحصيلة السابقة 162 ألفًا و613 إصابة، فيما حصدت الجائحة أرواح 188 شخصًا.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا فى ألمانيا، ارتفعت إلى عشرة ملايين و186 ألفًا و644 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 118 ألفًا و170 حالة منذ بدء الجائحة.

وأوضحت السلطات الصحية أن العدد الفعلى لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرا لأنه لم يتم اكتشاف وتسجيل الكثير من هذه الحالات.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.