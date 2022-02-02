جدل تعيين غاساما يشعل مصر.. رد غامبي "مثير" ومصير متوقع

كشف مسؤول باتحاد كرة القدم المصري أن الاتحاد يعلم أنه لن يتم تغيير الحكم الغامبي بكاري غاساما وأن سيقوم بتحكيم مباراة مصر والكاميرون في تصفيات كأس الأمم الإفريقية رغم الاحتجاج الرسمي المصري.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم تقدم بشكل رسمي، الثلاثاء، بشكوى إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد تعيين بكاري غاساما لإدارة مباراة مصر والكاميرون، الخميس المقبل.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري محمد أبو الوفا في تصريحات لموقع "دوت الخليج" إنه لا يتوقع قيام الاتحاد الإفريقي بتغيير غاساما قبل مباراة مصر والكاميرون.

وأضاف أبو الوفا أن الاتحاد المصري تقدم بشكواه من أجل تسجيل موقف والتنبيه إلى الانتقادات الموجهة لهذا الحكم.

يأتي ذلك فيما نقلت وسائل إعلام مصرية عن مسؤول في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه لن يتم تغيير غاساما بناء على الاحتجاج المصري، مؤكدا في الوقت نفسه أنه تم مناقشة الحكم بشأن المباراة المرتقبة وأنه سيديرها بهدوء وحرفية كبيرة تقضي على تخوفات الجماهير المصرية.

من جانبه، رد مدير الاتصالات بالاتحاد الغامبي لكرة القدم بوبكار كامارا على الاتهامات الموجهة لغاساما والتشكيك فيه، وقال في تصريحات للإعلام المصري إنه لا يعلم سبب التشكيك والاتهامات ضد غاساما.

ووصف كامارا غاساما بأنه من أفضل حكام العالم في الوقت الحالي، مؤكدا أنه يدير مباريات حاسمة في بطولات كبيرة ومعروف بسمعته الطيبة، حسب تعبيره.

وأضاف: "نطمئن الجميع أنه سيقدم مستوى يليق بالمباراة".

وتسبب قرار الاتحاد الإفريقي بإسناد مهمة تحكيم مباراة مصر والكاميرون، الخميس المقبل، في موجة من الجدل حيث يتخوف المصريون من تحيزه ضد منتخبهم بالنظر إلى وقائع سابقة له بحسب ما أكد المنتقدون.