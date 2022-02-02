البرازيل تسحق باراغواي.. وفوز باهت للأرجنتين

أحرزت البرازيل هدفين في آخر 4 دقائق، أحدهما كان الهدف الدولي الأول لرودريغو لاعب ريال مدريد، لتفوز 4-صفر على باراغواي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في بيلوهوريزونتي مساء الثلاثاء.

وأنهت النتيجة آمال باراغواي في التأهل لكأس العالم، بينما عززت البرازيل تصدرها للمجموعة، وأكدت على مكانتها من بين أبرز المرشحين لحصد اللقب في ديسمبر المقبل.

وتنفرد البرازيل بقمة مجموعة أميركا الجنوبية دون هزيمة في 15 مباراة، وعززت سجلها القياسي بالبقاء 61 مباراة متتالية على أرضها دون خسارة في تصفيات كأس العالم.

وتأتي باراغواي، التي لم تحقق أي فوز في أول 5 مباريات للمدرب جويرمو باروس سكيلوتو، في المركز التاسع وقبل الأخير في التصفيات برصيد 13 نقطة من 16 مباراة.

مارتينيز يقود الأرجنتين للفوز

وفي مباراة أخرى، عززت الأرجنتين سجلها الخالي من الهزيمة في 29 مباراة متتالية بعد الفوز 1-صفر على كولومبيا، التي ظهرت بلا أنياب هجومية، في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم مساء الثلاثاء.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف المباراة الوحيد بعد مرور 29 دقيقة، حيث استغل خطأ دفاعيا وسدد بقوة خلال اللعب من منتصف منطقة الجزاء.

وتتأهل أول أربعة منتخبات بشكل مباشر إلى كأس العالم في قطر، ويخوض خامس الترتيب مواجهة فاصلة ضد منتخب من التصفيات الآسيوية.

وضمنت البرازيل والأرجنتين التأهل، وتحتل الإكوادور المركز الثالث وتبدو قريبة أيضا من الصعود.

وتركت النتيجة كولومبيا في المركز السابع بتصفيات أميركا الجنوبية، المكونة من 10 منتخبات، برصيد 17 نقطة وبفارق 5 نقاط خلف أوروغواي رابعة الترتيب، وتتأخر بنقطتين عن تشيلي وبيرو.

وفي مباريات أخرى بالتصفيات، فازت تشيلي 3-2 على بوليفيا، وانتصرت أوروغواي 4-1 على فنزويلا، وتعادلت بيرو مع الإكوادور 1-1.