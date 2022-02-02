مقتل شرطيين فى إطلاق نار بولاية فرجينيا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقالت شرطة ولاية فرجينيا فى بيان على "تويتر" إن رجلى أمن أحدهما مسؤول عن سلامة حرم كلية "بريدج ووتر" فى فرجينيا قتلا بالرصاص، مضيفة أنه تم إلقاء القبض على المشتبه به، وهو شاب يبلغ 27 عاما ويدعى ألكسندر وايت كامبل.
وكتب حاكم ولاية فرجينيا، جلين يونجكين، فى تغريدة على "تويتر": "اطلعت على الوضع فى كلية بريدج ووتر. مطلق النار قيد الاحتجاز وشرطة الولاية والشرطة المحلية فى مكان الحادث".
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