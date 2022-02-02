العاصفة «كورى» تعيق هبوط طائرة بريطانية فى مطار هيثرو

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، أن الرياح العاتية التى تسببت بها العاصفة "كورى" وتصل سرعتها إلى 92 ميلًا فى الساعة، تسببت فى اضطرار طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية لإلغاء الهبوط فى مطار هيثرو.





وأفادت الصحيفة بأن الطائرة هبطت فى نهاية الأمر بعد عدة محاولات، موضحة أن اللقطات التى نشرتها منصة البث المباشر "بيج جيت تى فى" أظهرت أن الطائرة تتأرجح من جانب إلى آخر أثناء هبوطها فى ظل الرياح القوية التى أجبرتها على المناورة مما دفع الطيار إلى الإقلاع مرة أخرى وإعادة محاولة الهبوط لمرة ثانية انتهت بسلام. ونقلت الصحيفة تأكيد متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية هبوط طاقم الطائرة وجميع الركاب بأمان. يشار إلى أن الرياح العاتية المرافقة للعاصفة "كورى" تسببت فى مصرع شخصين، وانقطاع الكهرباء عن الآف الأشخاص، وإغلاق بعض المدارس.

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