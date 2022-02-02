البحرية الأمريكية تبدأ مناورة عسكرية فى الشرق الأوسط بمشاركة 60 دولة

ونقل البيان عن براد كوبر، قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية والأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة القول إن "هذا المستوى من التمثيل يُظهر العزيمة المشتركة فى الحفاظ على النظام الدولى القائم على القواعد".
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