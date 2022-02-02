البحرية الأمريكية تبدأ مناورة عسكرية فى الشرق الأوسط بمشاركة 60 دولة

جدة - نرمين السيد - وقالت البحرية الأمريكية - في بيان اليوم الأربعاء، إن المناورات ستستمر 18 يوما وتشمل 9 آلاف عنصر وما يصل إلى 50 سفينة عسكرية.

ونقل البيان عن براد كوبر، قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية والأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة القول إن "هذا المستوى من التمثيل يُظهر العزيمة المشتركة فى الحفاظ على النظام الدولى القائم على القواعد".