عند زراعة الطماطم في حديقتك. احذر من 6 نباتات

تعتبر زراعة الطماطم من بين أسهل المزروعات، لذلك تبدو رائعة لمبتدئين، كما أنها تدخل في إعداد الكثير من الأطعمة، وهو ما يعزز من جاذبية زراعتها.

ومن أفضل الطرق لجعل الطماطم (البندورة) تنمو وتزدهر هو وضعها في أرض محاطة بعدد من النباتات، التي تساعدها من خلال تخصيب التربة أو مكافحة الآفات، بحسب موقع (southernliving).

وفي المقابل، أشار الموقع إلى وجود نباتات أخرى تحرم الطماطم من العناصر الغذائية أو تحجب أشعة الشمس أو تجذب الأمراض لها، وهي على النحو التالي:

بطاطا: إن البطاطا والطماطم ينتميان إلى نفس فصيلة النباتية، وهي باذنجانية، مما يعني أنهما يحتاجان إلى نفس العناصر الغذائية للنمو، وسيكونان في منافسة مع بعضهما البعض، وهذا أمر غير مفيد، وقد يعرضهما لنفس الأمراض.

الباذنجان: مثل البطاطا، ينتمي الباذنجان إلى عائلة باذنجانية، مما يعني تنافسهما على الموارد التي قد تكون محدودة، فضلا عن أن الباذنجان عرضة للإصابة بمرض اللفحة،مما يعرض البندورة لهذا المرض.

براسيكا:يضم البراسيكا عددا كبيرا من النباتات الورقية تصل إلى 39، وتضم القرنبيط واللفت والبروكلي وغيرها، ويؤثر نمو هذه النباتات على الطماطم، لأنها أقوى في الحصول على العناصر الغذائية.

حبوب ذرة: ربما تكون الذرة والطماطم رائعين معا في الطهي، لكن لا ينبغي زرعهما معا، لأنهما يجتذبا نفس النوع من الآفات والالتهابات الفطرية، وبالتالي وضع الاثنين بجانب بعضهما البعض في حديقة يجعلهما أكثر جاذبية للبق.

الشمر: يمنع الشمر نمو الطماطم، وفي الواقع ، الشمر ليس رفيقا جيدا لمعظم خضروات الحدائق ويجب زراعته في رقعة أو وعاء صغير خاص به.

الشبت: تعتبر معظم الأعشاب صديقة للطماطم، والاستثناء في ذلك هو الشبت هو الاستثناء، ويمكن أن تمنع الشبت نمو نبات الطماطم.