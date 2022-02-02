اليابان وأمريكا تتفقان على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية

جدة - نرمين السيد - اتفق وزير الخارجية اليابانى يوشيماسا هاياشى، ونظيره الأمريكى أنتونى بلينكن، على التعاون الوثيق من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل، وسط سلسلة من تجارب كوريا الشمالية الصاروخية المتكررة منذ مطلع العام الجارى.





وقال هاياشى للصحفيين -وفق ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الأربعاء- إن تجارب كوريا الشمالية الصاروخية تهدد السلام والاستقرار فى اليابان والمجتمع الدولي. وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، فى بيان، أن هاياشى وبلينكن أعربا خلال محادثاتهما الهاتفية أيضًا عن قلقهما البالغ بشأن التعزيزات العسكرية الروسية على طول حدودها مع أوكرانيا، والتى أثارت مخاوف بشأن غزو محتمل. واتفق نواب وزراء خارجية اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أمس أيضا فى محادثات هاتفية على مواصلة العمل معا بشكل وثيق فى التعامل مع القضايا النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، بحسب ما نشرته الخارجية اليابانية. وجاءت هذه التحركات بعد أن أطلقت كوريا الشمالية -الأحد الماضي- ما وصفته وسائل الإعلام الحكومية بأنه أول إطلاق لصاروخ باليستى متوسط وطويل المدى منذ نوفمبر 2017 /صاروخ هواسونج -12/، والذى يمثل الجولة السابعة من تجارب الصواريخ التى أجرتها بيونج يانج منذ بداية العام. وفى منتصف يناير الماضى، ألمحت بيونج يانج إلى استئناف تجارب الصواريخ الباليستية النووية وعابرة القارات.

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