وزيرة الخارجية الليبية ونظيرها الجزائرى يبحثان المستجدات السياسية

جدة - نرمين السيد - بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولى الليبية، نجلاء المنقوش، خلال لقائها، مع وزير الشؤون الخارجية الجزائرى رمضان لعمامرة، العلاقات الأخوية بين البلدين، والمستجدات السياسية فى ليبيا، والحلول المناسبة لإعادة إحياء المسار السياسى لحل الأزمة.





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