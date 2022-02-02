عاجل- تصريح صادم من «الصحة العالمية» حول إصابات كورونا فى 2022

جدة - نرمين السيد - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، إن إصابات كورونا فى الـ10 أسابيع الأخيرة تجاوزت إجمالى عام 2020 بأكمله، مشيرا إلى إنه أُبلغ عن ما يقارب 90 مليون حالة إصابة بـ"كوفيد-19" فى جميع أنحاء العالم منذ تحديد متغيّر أوميكرون لأول مرة قبل 10 أسابيع.





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