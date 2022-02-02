خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل 141 ألفا و883 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأعلن مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا فى روسيا، فى بيان وفق ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجى إلى 332 ألفا و690 شخصا بعد تسجيل 678 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى أن 48 ألفا و426 شخصا غادروا المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 10 ملايين و337 ألفا و8 حالات.

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