الجارديان: جونسون حضر حفلا آخر خلال إجراءات الإغلاق الشهر الماضى

جدة - نرمين السيد - وبحسب الصحيفة، فأن الواقعة تضاف إلى قائمة الفعاليات الاجتماعية الحكومية التى يبدو أنها تنتهك القواعد المرتبطة بالجائحة. وكان جونسون، قد تعرض لضغوط متزايدة من بعض نوابه للاستقالة بسبب انتهاكه الواضح لقواعد كورونا، واصفين جونسون البالغ من العمر 57 عامًا بأنه "كاذب ومحتال".

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