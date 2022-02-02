قوات الاحتلال الإسرائيلى تهاجم الصيادين قبالة بحر غزة

جدة - نرمين السيد - هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، بنيران أسلحتها الرشاشة، الصيادين قبالة بحر مدينة غزة والمزارعين وسط القطاع، وقامت بإطلاق عدة قذائف ونيران رشاشة صوب مراكب الصيادين وهى على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، ما ألحق أضرارا بمركب صيد على الأقل.





وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال استهدفت مجموعات من المزارعين شرق مخيمى البريج والمغازى وسط القطاع بالرصاص وبقنابل الغاز المسيل للدموع، وأوقعت حالات اختناق بالغاز فى صفوف المزارعين الذين اضطروا إلى مغادرة أراضيهم والعودة إلى بيوتهم. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تتعمد يومياً استهداف الصيادين فى بحر غزة والمزارعين فى المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع.

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