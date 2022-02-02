أمريكا ترسل طائرات مقاتلة لمساعدة الإمارات فى التصدى لهجمات الحوثيين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، وفق ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" فى بيان عبر موقعها الالكترونى، اليوم الأربعاء خلال مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن وولى عهد أبو ظبى محمد بن زايد آل نهيان لمناقشة هجمات الحوثيين الأخيرة على الإمارات التى تسببت فى سقوط ضحايا مدنيين وكانت بمثابة تهديد للقوات المسلحة الأمريكية والإماراتية المتمركزة فى قاعدة الظفرة الجوية.

وجدد وزير الدفاع الأمريكى، بحسب البيان، إدانته الشديدة لهذه الهجمات والتزامه بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والإمارات.

واستعرض أوستن خلال المكالمة مجموعة من الإجراءات التى تتخذها وزارة الدفاع الأمريكية لدعم الإمارات العربية المتحدة، وتشمل "إرسال المدمرة حاملة الصواريخ الموجهة للبحرية الأمريكية و"يو أس أس كول" للتعاون مع البحرية الإماراتية قبل التوقف فى ميناء فى أبوظبى".

ويشمل التعاون الاستمرار فى تقديم معلومات استخباراتية للإنذار المبكر، والتعاون فى مجال الدفاع الجوى.