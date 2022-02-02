البحرين والهند تؤكدان عمق العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، الأمين العام لمجلس التعليم العالى نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالى فى البحرين، عمق العلاقات التى تربط البحرين والهند من علاقات صداقة قوية ومتميزة وممتدة، وما تشهده من تقدم وتطور على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية وغيرها، تجسيدا لما تستند إليه هذه العلاقات من ركائز قوية.





جاء ذلك خلال لقائها اليوم الأربعاء، مع سفير الهند لدى مملكة البحرين بيوش شريفاستاف. وأوضحت الأمين العام بمملكة البحرين وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية اليوم، الأربعاء، حرص مجلس التعليم العالى على تطوير وتنمية التعاون التعليمى والبحثى مع الهند بما يدعم المسيرة التعليمية ويخدم جهود تحقيق التنمية المستدامة فى البلدين. وأعرب السفير الهندى عن اعتزازه بلقاء الأمين العام لمجلس التعليم العالى، وتقديره لدور وجهود المجلس في الارتقاء بالتعليم العالى وتوفير كل مقومات تشجيع ونجاح الاستثمار فى التعليم العالى، متمنيا للأمين العام كل التوفيق والنجاح.

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