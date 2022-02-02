العراق: تعزيزات أمنية إضافية على حدود سوريا لمنع تسلل داعش

وذكرت قيادة عمليات الأنبار ـ فى بيان صحفى اليوم ـ أن القوات الأمنية عززت سيطرتها على الشريط الحدودى العراقى مع سوريا، حيث نشرت مفارز ونقاط أمنية بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية المتواجدة ضمن قطاع مسئوليتها.
ويتزامن تصاعد سير العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات الأمنية وهجمات تنظيم داعش على النقاط الأمنية والمناطق العراقية، بما يؤكد سيطرة المؤسسة الأمنية والعسكرية على الأوضاع فى العراق.
يذكر أن القوات العراقية شددت إجراءاتها على الحدود مع سوريا بعد معلومات عن هروب عناصر من (داعش) من أحد السجون فى سوريا، حيث تم تحريك وحدات من قوات حرس الحدود العراقى للسيطرة على الشريط الحدودى، ونشر بعض مفارز للطائرات المسيرة تابعة للاستخبارات العسكرية.
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