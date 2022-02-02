خلال 24 ساعة.. اليابان تسجل أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الأربعاء، أن إجمالى الحالات الخطرة فى البلاد بلغ 804 حالات، بينما بلغ إجمالى المتعافين من الفيروس مليونين و97 ألفا و13 شخصا.
يشار إلى أن إجمالى حالات الإصابة المسجلة فى اليابان منذ بداية تفشى الوباء تخطى مليونين و862 ألفا فيما بلغ إجمالى الوفيات 18 ألفا و912 حالة وفاة.
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