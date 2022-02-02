بالفيديو.. برشلونة يُعلن ضم أوباميانغ حتى 2025

أعلن برشلونة الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، تعاقده مع بيير-إيمريك أوباميانغ مهاجم منتخب الغابون في صفقة انتقال مجاني بعد فسخ عقده مع أرسنال.

وقال برشلونة إن أوباميانغ سيوقع عقدا حتى يونيو 2025 مع وجود بند يسمح برحيله في 30 يونيو 2023.

ووضع الفريق الكتالوني شرطا جزائيا لرحيله بقيمة 100 مليون يورو (113.08 مليون دولار).

وانضم أوباميانغ إلى أرسنال قادما من بروسيا دورتموند قبل 4 سنوات وكان آخر لاعب يضمه المدرب السابق أرسين فينغر.

وسرعان ما أصبح المهاجم الغابوني لاعبا محبوبا عند الجماهير وسجل 92 هدفا في 163 مباراة مع النادي، وغادر المهاجم (32 عاما) النادي الإنجليزي بالتراضي يوم الثلاثاء.

ولم يلعب للفريق المنتمي لشمال لندن منذ ديسمبر بعد أن جرده المدرب ميكل أرتيتا من شارة القيادة بسبب مخالفة انضباطية.

وترك أوباميانغ منتخب الغابون مبكرا في كأس الأمم الإفريقية بعدما قال الاتحاد الغابوني لكرة القدم إن المهاجم سيعود إلى ناديه أرسنال للخضوع لفحوصات طبية عقب اكتشاف مشاكل في القلب من خلال الاختبارات التي خضع لها في الكاميرون بعد إصابته بكوفيد-19.

ومن أبرز إنجازات أوباميانغ مع أرسنال قيادته للنادي اللندني إلى تحقيق لقبه 14 في كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2020، حيث سجل هدفي فريقه في الانتصار 2-1 على تشلسي بعدما هز الشباك مرتين أيضا أمام مانشستر سيتي في الدور قبل النهائي.

وسجل أوباميانغ 22 هدفا في كل من موسمي 2018-2019 و2019-2020، ولكنه لم يحرز سوى 10 أهداف في الدوري في الموسم التالي الذي احتل فيه أرسنال المركز الثامن.

وفي أعقاب مفاوضات طويلة حول عقده، وقع أوباميانغ عقدا جديدا مع أرسنال لثلاث سنوات في 2020، مما أسعد جماهير النادي اللندني، التي كانت تتوق إلى بقاء المهاجم الغابوني.

لكن الأمور ساءت مع أوباميانغ هذا الموسم، وكان النادي حريصا للغاية على التخلص من أحد أبرز لاعبيه إلى درجة السماح له بالرحيل بدون مقابل قبل 18 شهرا من نهاية عقده.

ويتطلع برشلونة إلى إعادة بناء تشكيلته بعد رحيل ليونيل ميسي إلى باريس سان جرمان.

الرحيل عن أرسنال

وعن رحيله عن النادي اللندني، كتب أوباميانغ على إنستغرام: "كان تركيزي ينصب دائما بنسبة 100 بالمئة على أن أفعل كل ما بوسعي من أجل النادي، ولهذا السبب فإنه من المؤلم الرحيل دون وداع جيد، لكن هذا حال كرة القدم".

وأضاف: "أنا حزين أني لم أحصل على فرصة لمساعدة زملائي في الأسابيع القليلة الماضية، لكن ليس لدي إلا كل الاحترام للنادي، وأتمنى حقا لكل زملائي والمشجعين التوفيق وقضاء سنوات عديدة ناجحة في المستقبل".